Минэкономики ожидает рост учетной ставки НБУ до 6,5% к концу 2020 года, - прогноз

14 августа, 2020, 16:25

Учетная ставка Национального банка Украины на конец 2020 г. прогнозируется на уровне 6,5%

Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, согласно прогнозу, учетная ставка Национального банка Украины на конец 2020 прогнозируется на уровне 6,5% годовых, на конец 2021 - 8% годовых, 2022 - 7% годовых, 2023 - 6,5% годовых.

Обменный курс гривни к доллару (в среднем за период) в 2020 году прогнозируется на уровне 27 грн / $, в 2021 - 29,1 грн / $, в 2022 - 29,3 грн / $, в 2023 - 29,5 грн / $.

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, по базовому сценарию предполагается восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19 в мире в 2020 году.

В частности, рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 4,6%, в 2022 году - на уровне 4,6%, в 2023 - на уровне 4,7%.

Увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников прогнозируется на уровне 12,1% в 2021 году, 6,0% в 2022 году и 5,1% в 2023 году.

Минэкономики также прогнозирует уровень безработицы в 2021 году 9,2%, в 2022 году - 8,5%, в 2023 году - 8%.

Рост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 2,9% в 2021 году с последующим наращиванием темпов роста до 6,4% в 2022 году и до 8,2% в 2023 году.

В пресс-службе добавили, что прогноз разработан по основному, наиболее вероятному сценариюм, основанному на анализе развития экономики на протяжении последних лет и текущей экономической ситуации, а также предположениях, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов в перспективе.

"В базовом сценарии одним из главных предположений является завершение мировой пандемии COVID-19 в 2020 году", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что при доработке прогноза были учтены определенные президентом Украины задачи по повышению минимальной заработной платы.

В пресс-службе отметили, прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2021.

Напомним, в июне Нацбанк снизил учетную ставку до самого низкого уровня за всю историю Украины - 6%.

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