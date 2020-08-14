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Espreso.tvМирМВД Беларуси открыло производство против основателя оппозиционных Telegram-каналов NEXTA

МВД Беларуси открыло производство против основателя оппозиционных Telegram-каналов NEXTA

МВД Беларуси открыло производство против основателя оппозиционных Telegram-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило и объявило его в розыск

Копия документа об объявлении в розыск публикует NEXTA .

Путило обвиняют в организации массовых беспорядков, подготовке к ним других людей или финансировании таких беспорядков.

Согласно инкриминируемой статье, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В документе отмечается, что Путило является уроженцем Беларуси, ему 22 года.

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