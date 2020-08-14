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Espreso.tvОбществоМотивационный мурал с призывом работать над своими мечтами появился в Ужгороде

Мотивационный мурал с призывом работать над своими мечтами появился в Ужгороде

Это первый мурал в городе

Накануне вечером, 13 августа, в Ужгороде торжественно открыли первый в городе мурал, который создали на стене спортивно-оздоровительного комплекса "Буревестник", сообщили "Еспресо.Запад" в пресс служба Ужгородского городского совета.

Художница Кристина Короткова, которая выполнила рисунок на стене, рассказала о 20-дневную работу по созданию иллюстрации к теме здорового образа жизни. На Мурали изображена спортсменка, раздвигает тяжелые плиты-препятствия. Ссылаясь на лозунг муралей "Работай над своей мечтой и перед тобой расступится судьба", художница добавила, что, несмотря на любые обстоятельства, окончательное решение всегда за нами.

Как отметили на открытии, новинка имеет целью мотивировать не только молодежь, в частности, ужгородских студентов. Именно ужгородские студенты и выступили инициаторами проекту. Мурал ежедневно вдохновлять и детей, которые занимаются различными видами творчества, всех горожан, которые будут проходить мимо, ведь этот стрит-арт хорошо видно и со Студенческой набережной.

null Фото: пресс-служба Ужгородского горсовета. Открытие мурала

Вечерние торжества завершились фотосессией на фоне муралей и дискотекой под открытым небом.

Отметим, "Стрит-арт по-ужгородски" - это один из семи победителей питчинг молодежных проектов. Конкурс провели в декабре 2019 году в Ужгородском городском совете совместно с Британским советом в Украине и ОО "Молодежная Платформа». Проекты реализуют при поддержке управления по делам культуры, молодежи и спорта горсовета, средств, привлеченных от Британского Совета в Украине через партнерскую организацию ОО "Молодежная платформа". На реализацию замысла молодые люди получили 45000 830 гривен.

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