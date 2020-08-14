Медведчук против Стуса: львовяне вышли в поддержку документальной книги о поэте

14 августа, 2020, 13:06

Виктор Медведчук пытается через суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Сейчас проходит очередное заседание суда в Киеве

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

"Медведчука за решетку", "Книга на скамье подсудимых" - с такими лозунгами сегодня утром львовяне вышли на площадь возле памятника Тарасу Шевченко. В городе выступили в защиту книги историка и журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", которую лидер партии ОПЗЖ, кум Владимира Путина, а в прошлом адвокат поэта Виктор Медведчук пытается запретить через суд. Иск касается "защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации". Сейчас проходит очередное заседание в Дарницком суде в Киеве.

На площади во Львове собралась молодежь и интеллектуалы. Среди присутствующих - Мирослава Согор, которая работает учительницей английского языка в школе. Говорит, сейчас нужно отстаивать свою позицию.

"Стус является нашим символом, - убеждена Мирослава Согор. - Мы не должны забывать, что он боролся за Украину. А Медведчук - это раб России. А каждый раб мечтает иметь раба. Мы должны бороться и поддерживать своих".

Участники акции добавляют: основа книги - это документально подтвержденные факты.

"Для меня странно, что сейчас украинское информационное пространство заполнено полностью событиями в Белоруссии, а кроме того мы забываем, что происходит в нашем государстве, - говорит один из организаторов акции Евгений Домашин. - Сейчас мы привлекаем внимание львовян к этой теме. Я убежден, люди нас поддержат. Книга "Дело Василия Стуса" - не клевета, а правда, подкрепленная документами ".

Организаторы акции во Львове организовали обращение, в котором призывают Владимира Зеленского выразить свою позицию и инициировать законопроект о запрете партии ОПЗЖ, как организации, исповедующей антиукраинские ценности и несет угрозу сувернитету и территориальной целостности Украины - по образцу коммунистической партии. Также объявили о сборе подписей под соответствующим требованием к власти. Документ планируют передать президенту.