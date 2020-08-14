Львовянин хранил в подвале боеприпасы и оружие

14 августа, 2020, 16:08

Полиция приехала разнимать соседей, между которыми возникла ссора, и заметила в подвале гранату

13 августа патрульные, прибыв на сообщение о ссоре на бытовой почве между соседями - жителями дома на улице Нежинской, обнаружили в подвальном помещении львовянина предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает "Еспресо.Запад" со ссылкой на полицию Львовщины.

На место происшествия сразу же вызвали взрывотехников и следователей.

При осмотре подвала правоохранители нашли предмет, похожий на карабин Мосина, более 70 патронов, а также два корпуса от гранат. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.





По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы до семи лет.