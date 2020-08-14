Львовянин хранил в подвале боеприпасы и оружие
13 августа патрульные, прибыв на сообщение о ссоре на бытовой почве между соседями - жителями дома на улице Нежинской, обнаружили в подвальном помещении львовянина предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает "Еспресо.Запад" со ссылкой на полицию Львовщины.
На место происшествия сразу же вызвали взрывотехников и следователей.
При осмотре подвала правоохранители нашли предмет, похожий на карабин Мосина, более 70 патронов, а также два корпуса от гранат. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы до семи лет.
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