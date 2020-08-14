Лукашенко попросил силовиков не добивать лежачих протестующих, а белорусов - "не высовываться на улицы"

14 августа, 2020, 20:18

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал людей "не высовываться на улицы", а силовиков не бить протестующих после того, как они упали и уже лежат

Об этом он сказал во время совещания с Советом безопасности по поводу ситуации в Беларуси 14 августа, передает БелТА .

"Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уж человек упал и лежит, его не надо бить", - сказал Лукашенко.

По его словам, ситуация в Минске "не катастрофа или слишком перенапряженная, но проблем хватает".

"Не скажу, что катастрофа какая-то или слишком перенапряженная ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать. Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, "заводилами" этого всего и организаторами являются люди из-за рубежа", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что "в первых рядах" протестующих "идут люди с приличным криминальным прошлым".

Он также обратился к родителям подростков и молодых людей с призывом "посмотреть, где ваши дети".

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют, как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, из этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - подчеркнул Лукашенко.

Также президент Беларуси прокомментировал общую ситуацию в стране и попросил дать навести порядок и разобраться с теми, кто приехал.

"Скажите, а как военному человеку делать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх тормашками перевернут? Да мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", - заявил Лукашенко.

В Минске и других городах Беларуси в пятницу, 14 августа, продолжаются акции протеста .

Евросоюз согласовал ввести санкции против властей Беларуси на фоне насилия на протестах в стране.

Вечером, 14 августа, большая военная колонна выдвинулась из района базирования в Уручье на северо-востоке Минска и движется к центру белорусской столицы.

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