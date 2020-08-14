Локальные дожди, грозы и около + 28 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

14 августа, 2020, 16:09

15 августа дожди с грозами вероятны в Прикарпатье. В воскресенье, 16 августа, возможны локальные дожди на Сумщине, Харьковщине и Черниговщине

Об этом она сообщила в Facebook .

"15-16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil. В субботу, завтра, в Прикарпатье есть вероятность дождя и грозы. А в воскресенье по северо-востоку - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина - увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди", - отметила синоптик.

Температура воздуха + 24 ... + 28 ° C.

На Севере и Востоке в субботу будет свижувато, + 19 ... + 24 ° C. В воскресенье потеплеет до + 23 ... + 27 ° C.

Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях + 9 ... + 13 ° C.



В Киеве 15-16 августа антициклон обеспечит замечательный солнечный, с красивыми белыми кучевыми облаками, погоду.

Свежее будет в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до + 25 ... + 27 ° C.



По словам Натальи Диденко, на следующей неделе в Украину снова вернутся + 30 ° C.

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