Локальные дожди, грозы и около + 28 °C: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных
Об этом она сообщила в Facebook .
"15-16 августа в Украине погоду будет определять антициклон Emil. В субботу, завтра, в Прикарпатье есть вероятность дождя и грозы. А в воскресенье по северо-востоку - Сумщина, Харьковщина, Черниговщина - увеличится облачность и возможны локальные небольшие дожди", - отметила синоптик.
Температура воздуха + 24 ... + 28 ° C.
На Севере и Востоке в субботу будет свижувато, + 19 ... + 24 ° C. В воскресенье потеплеет до + 23 ... + 27 ° C.
Ближайшая минимальная температура воздуха в восточных и северных областях + 9 ... + 13 ° C.
В Киеве 15-16 августа антициклон обеспечит замечательный солнечный, с красивыми белыми кучевыми облаками, погоду.
Свежее будет в субботу, около +23 градусов, а в воскресенье потеплеет до + 25 ... + 27 ° C.
По словам Натальи Диденко, на следующей неделе в Украину снова вернутся + 30 ° C.
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