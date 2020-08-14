Ким Чен Ын заменил премьера КНДР
14 августа, 2020, 08:42
Лидер КНДР Ким Чен Ын 13 августа назначил нового главу правительства
Об этом сообщает " " Интерфакс-Украина " .
Новым главой правительства КНДР стал Ким Док Хун.
Ким Чжэ Рен, занимавший этот пост с 2019 года, освобожден от обязанностей премьера, он стал заместителем председателя ЦК ТПК.
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