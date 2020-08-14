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Espreso.tvМирКим Чен Ын заменил премьера КНДР

Ким Чен Ын заменил премьера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын 13 августа назначил нового главу правительства

Об этом сообщает " " Интерфакс-Украина " .

Новым главой правительства КНДР стал Ким Док Хун.

Ким Чжэ Рен, занимавший этот пост с 2019 года, освобожден от обязанностей премьера, он стал заместителем председателя ЦК ТПК.

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