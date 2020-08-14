Курс валют: к концу недели гривна значительно укрепилась к доллару
14 августа, 2020, 09:12
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 14 cерпня 2020 году на отметке 27,41 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ .
По состоянию на 13 августа курс составлял 27,53 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 14 августа установлен на уровне 32,42 грн / евро. По состоянию на 13 августа курс составлял 32,40 грн / евро.
На наличном рынке 14 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,40, продают - по 27,50 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,45-29,20 грн / $.
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