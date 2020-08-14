Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили еще 158 инфицированных, один человек умер
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .
"1 человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 72 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 2 девочки - 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет ", - написал мэр.
Заболели в том числе и четверо медикив.До больниц столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
За минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37. В Оболонском и Соломенском - по 23. В Днепровском районе - 22 случая.
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Напомним, в Украине за сутки обнаружили 1732 новых случая .
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