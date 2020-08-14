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Espreso.tvОбществоКоронавирус: за сутки в Киеве обнаружили еще 158 инфицированных, один человек умер

Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили еще 158 инфицированных, один человек умер


фото: reuters
Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 158 человек

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram .

"1 человек умер. Всего коронавирус унес жизни 150 жителей нашего города. На сегодня в столице уже 10160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 72 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 2 девочки - 2 и 16 лет и 3 мальчика от 1 до 12 лет ", - написал мэр.

Заболели в том числе и четверо медикив.До больниц столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 38 человек. Всего коронавирус преодолели 3316 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 37. В Оболонском и Соломенском - по 23. В Днепровском районе - 22 случая.

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