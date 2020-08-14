Коронавирус: в Киеве и трех областях больницы "первой волны" заполнены почти на 50%
Об этом на брифинге 14 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .
"Мы снова поставили рекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330. У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%", - сказал министр.
По его словам, на рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область - те области, где фиксируется большое количество зараженных и большое количество людей, которые госпитализируются.
Также Степанов отметил, что в определении уровней эпидемической опасности нет политических соображений.
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