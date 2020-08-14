Коронавирус: в Киеве и трех областях больницы "первой волны" заполнены почти на 50%

Об этом на брифинге 14 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Еспресо.TV .

"Мы снова поставили рекорд по госпитализации: за минувшие сутки у нас были госпитализированы 330 человек. Вчера мы очень быстро перешли отметку в 300 госпитализированных, а сегодня уже 330. У нас Львовская область продолжает демонстрировать заполненность коек более 50%", - сказал министр.

По его словам, на рубеже 50% находятся сейчас и Киев, и Черновицкая область, Ровенская область, Ивано-Франковская область - те области, где фиксируется большое количество зараженных и большое количество людей, которые госпитализируются.

Также Степанов отметил, что в определении уровней эпидемической опасности нет политических соображений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb