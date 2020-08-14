Конфликт между Грецией и Турцией: Франция направила самолеты в Средиземное море

14 августа, 2020, 14:57

Между Грецией и Турцией ухудшились отношения в связи с разведкой нефти и газа в спорных водах с турецкой стороны. В связки с этим Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в восточном Средиземноморье

Об этом сообщает ВВС , передает "РБК-Украина".

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сказал греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, что французские военные будут контролировать ситуацию.

"Ситуация в Восточном Средиземноморье вызывает беспокойство. Односторонние решения Турции по разведке нефти вызывают напряжение. Они должны прекратиться, чтобы состоялся мирный диалог между соседними странами и союзниками по НАТО", - написал он в Twitter .

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ανησυχητική. Οι μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας σε θέματα πετρελαικής έρευνας προκαλούν εντάσεις. Αυτές πρέπει να σταματήσουν ώστε να ευοδωθεί ένας ήρεμος διάλογος μεταξύ χωρών γειτονικών και συμμάχων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2020

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