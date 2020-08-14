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Espreso.tvМирКонфликт между Грецией и Турцией: Франция направила самолеты в Средиземное море

Конфликт между Грецией и Турцией: Франция направила самолеты в Средиземное море


фото: reuters
Между Грецией и Турцией ухудшились отношения в связи с разведкой нефти и газа в спорных водах с турецкой стороны. В связки с этим Франция разворачивает два истребителя Rafale и фрегат в восточном Средиземноморье

Об этом сообщает ВВС , передает "РБК-Украина".

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон сказал греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакису, что французские военные будут контролировать ситуацию.

"Ситуация в Восточном Средиземноморье вызывает беспокойство. Односторонние решения Турции по разведке нефти вызывают напряжение. Они должны прекратиться, чтобы состоялся мирный диалог между соседними странами и союзниками по НАТО", - написал он в Twitter .

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