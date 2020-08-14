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Espreso.tvЭкономикаКомпания "РОСАВА" наращивает продажи собственной продукции

Компания "РОСАВА" наращивает продажи собственной продукции

За 7 месяцев 2020 году объем продаж сельскохозяйственных шин в страны Европы вырос на 19%, а на внутреннем рынке - до 43%

В непростое время бурления пандемии COVID-19 по всему миру единственный отечественный производитель шин - компания "РОСАВА" - смогла нарастить продажи своей продукции. Так, за семь месяцев 2020 года объем отгруженных в страны Европы сельскохозяйственных шин вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на внутреннем рынке этот показатель вообще достиг 43 процента.

"Шинный бизнес в мире сейчас переживает не лучший период. Практически все бренды снизили масштабы производства и продажи по всем группам шин. Несмотря на такую ситуацию, за 7 месяцев 2020 года, наши результаты нас приятно удивили. На рынке Украины продажи аграрных шин выросли на 43 процента. А отгрузки в страны Европы - на 19 процентов. У нас замечательное географическое расположение, у нас современный завод, замечательный ассортимент продукции. Эти факторы, в первую очередь, и стали залогом успеха ", - рассказывает руководитель PR-службы компании" РОСАВА "Елена Мегедь.

 

Компания приняла участие в ежегодной международной выставке Интер-АГРО 2020 Здесь традиционно особое внимание уделили новинкам сельскохозяйственной техники и оборудованию. Для участников и посетителей лучшие образцы своей продукции для аграриев представила и "РОСАВА". Это линейка шин AgroS для тракторов и другой техники.

"Мы надежны, мы всегда в легкой доступности, быстро и оперативно выполняем заказы. Мы хорошо знаем рынок сельскохозяйственных шин. Понимаем когда, сезонные работы проводятся. К ним вовремя готовимся, и оперативно можем отреагировать на любую потребность рынка ", - - говорит Елена Мегедь.

 

Шины "РОСАВА" остаются лидерами на внутреннем рынке, 30 процентов - доля рынка по легковым шинам, и 28 - по шинам для агротехники. Чуть больше половины покрышек продается в Украине. Остальные - на экспортных рынках Европы, Америки, Австралии, Африки и Азии. В общем, в 60-ти странах мира.

 

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