Команде Ярмоленко могут запретить осуществлять трансферы
14 августа, 2020, 20:43
Лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, может получить трансферный бан
Об этом сообщает wiesbadener-kurier.de.
Английский клуб до сих пор не заплатил немецкому "Айнтрахту" 24 млн евро за трансфер форварда Себастьяна Алле, который перешел в "Вест Хэм" в 2019 году.
Пока не сообщается срок потенциального трансферного бана для "молотобойцев".
- 21 июля сообщалось, что будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме" находится под вопросом.
- Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.
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