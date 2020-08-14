Команде Ярмоленко могут запретить осуществлять трансферы

14 августа, 2020, 20:43

Лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, может получить трансферный бан

Об этом сообщает wiesbadener-kurier.de.

Английский клуб до сих пор не заплатил немецкому "Айнтрахту" 24 млн евро за трансфер форварда Себастьяна Алле, который перешел в "Вест Хэм" в 2019 году.

Пока не сообщается срок потенциального трансферного бана для "молотобойцев".

21 июля сообщалось, что будущее украинского вингера Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме" находится под вопросом.

Напомним, 26 июля Ярмоленко забил в ворота "Астон Виллы" в заключительном матче чемпионата Англии.