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Espreso.tvСпортКоманде Ярмоленко могут запретить осуществлять трансферы

Команде Ярмоленко могут запретить осуществлять трансферы


фото: Getty Images
Лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, может получить трансферный бан

Об этом сообщает wiesbadener-kurier.de.

Английский клуб до сих пор не заплатил немецкому "Айнтрахту" 24 млн евро за трансфер форварда Себастьяна Алле, который перешел в "Вест Хэм" в 2019 году.

Пока не сообщается срок потенциального трансферного бана для "молотобойцев".

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