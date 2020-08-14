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Espreso.tvЭкономикаХозяйственный суд отказал АМКУ в принудительном взыскании 6,5 млрд грн из табачных компаний

Хозяйственный суд отказал АМКУ в принудительном взыскании 6,5 млрд грн из табачных компаний


фото: glavcom
Хозяйственный суд приостановил производство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о принудительном взыскании 6,5 млрд грн с дистрибьютора "Тедис Украины" и четырех табачных производителей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Хозяйственный суд рассмотрел ходатайство АМКУ по аресту счетов на сумму, равную штрафу по решению АМКУ. Суд отклонил ходатайство", - цитирует издание комментарий руководителя отдела по работе с государственными органами "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрия Рылача по решению суда.

По словам Рылача, ранее Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворенность иска компании относительно штрафа АМКУ, компания продолжит оспаривать решение во второй инстанции и не планирует платить штраф.

"К сожалению, решение было не в нашу пользу. Мы обратились в Апелляционный суд и сейчас открыто апелляционное производство", - отметил Рылач.

Компания также не исключает подачу иска в международный арбитраж, сейчас этот вопрос рассматривается на уровне штаб-квартиры в Лондоне.

Кроме того, по словам директора компании Imperial Tobacco по корпоративным и юридическим вопросам Юлии Завалишиной, Imperial Tobacco неоднократно заявляла, что не согласна с решением АМКУ относительно обвинений в антиконкурентных действиях и наложением штрафа, и также будет продолжать оспаривать его в соответствующих судебных инстанциях.

"Поэтому иск АМКУ относительно ареста счетов нами был воспринят как попытка давления на операционную деятельность компании. Чтобы избежать подобного давления и начисления пени, мы были вынуждены заплатить штраф в полном объеме после решения суда первой инстанции не в нашу пользу", - цитирует агентство слова Завалишиной .

В издании напомнили, что АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

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