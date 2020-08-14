Херсонский облсовет принял поддержать Мангера в судебном разбирательстве дела Гандзюк

14 августа, 2020, 15:32

Херсонский облсовет выступает за беспристрастное судебное разбирательство дела в отношении председателя областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации нападения на активиста Екатерину Гандзюк

Решение Херсонского областного совета "О поддержке председателя областного совета Владислава Мангера" на сессии 14 августа поддержали 35 депутатов, передает "Укринформ".

"1. Поддержать председателя областного совета Владислава Мангера по поводу беспристрастного судебного разбирательства", - говорится в решении.

На сессии было отмечено, что это свое решение областной совет направит в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, исполняющую обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета и активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 облили г. серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу. Через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

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