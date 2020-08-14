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Espreso.tvОбществоК забастовке в Беларуси присоединились новые крупные заводы, может остановиться метро

К забастовке в Беларуси присоединились новые крупные заводы, может остановиться метро

В Беларуси 14 августа все больше и больше заводов, а также врачей и деятелей культуры присоединяются к общенациональной забастовке, которую от 11 августа объявила в стране оппозиция

Об этом сообщает телеграмм канал NEXTA Live .

По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют гродненский завод "Химволокно", минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЕС в Островце.

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий "Нафтан" и предприятие химической промышленности "завод Полимир" сегодня также вызывают руководство на разговор в 12:00.

Кроме того, в 12:30 к забастовке готовятся рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен").

Вчера к забастовке присоединился один из крупнейших в Беларуси заводов - БелАЗ.

Поддержали забастовку и ряд других крупных заводов, среди них МАЗ, МТЗ, строительное предприятие МАПИД, "Белкард" и другие.

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