К забастовке в Беларуси присоединились новые крупные заводы, может остановиться метро
Об этом сообщает телеграмм канал NEXTA Live .
По состоянию на 9:30, в Беларуси бастуют гродненский завод "Химволокно", минский электротехнический завод им. В. И. Козлова, мебельная фабрика "ЗОВ" в Гродно, Белорусский металлургический завод (БМЗ), БелАЕС в Островце.
Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий "Нафтан" и предприятие химической промышленности "завод Полимир" сегодня также вызывают руководство на разговор в 12:00.
Кроме того, в 12:30 к забастовке готовятся рабочие минского метро (ГП "Минский метрополитен").
Вчера к забастовке присоединился один из крупнейших в Беларуси заводов - БелАЗ.
Поддержали забастовку и ряд других крупных заводов, среди них МАЗ, МТЗ, строительное предприятие МАПИД, "Белкард" и другие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-