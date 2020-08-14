Генсек Совета Европы призвала власти Беларуси обеспечить свободу слова и собраний и предложила сотрудничество в реформах
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы .
"Ситуация в Беларуси вызывает тревогу. Хотя Беларусь не является членом Совета Европы, мы сотрудничали в нескольких сферах и Беларусь является участницей ряда наших конвенций. Поэтому я призываю белорусские власти гарантировать свободу собраний и свободу выражения взглядов и воздерживаться от задержания мирных демонстрантов, а также от любого жестокого обращения с протестующими", - заявила Пейчинович-Бурич.
Генсек Совета Европы отметила, что в Беларуси необходимо наладить взаимодействие с гражданским обществом и предложила сотрудничество в проведении реформ.
"Беларусь нуждается в полном взаимодействии с гражданским обществом и это нужно начинать немедленно. Совет Европы и ее экспертные органы готовы сотрудничать с Беларусью для поддержания необходимого процесса реформ", - добавила Пейчинович-Бурич.
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