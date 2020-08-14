Это хорошо для пацанов, - Ярмоленко о Луческу в "Динамо"

14 августа, 2020, 22:14

Украинский футболист Андрей Ярмоленко отреагировал на назначение Мирчи Луческу тренером киевского "Динамо"

Об этом Ярмоленко сообщил на youtube-канале журналистки Влады Седан.

Ексфутболист "Динамо" считает, что Луческу хороший тренер.

"Я думаю, что это хорошо для пацанов. Хороший тренер. Я с Сидором (капитан "Динамо" Сергей Сидорчук, - ред.) разговаривал. Считаю, для них это плюс. Сидор тоже одобрил. Луческу научит ребят чему-то новому. Почему нет?" - сказал украинец.

30-летний Андрей Ярмоленко выступал за киевское "Динамо" с 2007-го по 2017 год. Провел за столичный клуб 340 матчей, забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач.

14 августа президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что назначил Мирча Луческу главным тренером , потому что он профессионал.