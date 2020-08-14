Еще одна украинская компания-ритейлер начала принимать цифровые документы в приложении "Дія"
14 августа, 2020, 16:54
Отныне цифровые документы можно использовать на кассах гипермаркетов "Велмарт", супермаркетов "Велика Кишеня", "ВК Экспресс" и "ВК Select"
Об этом пресс служба "Дія" сообщила в Telegram.
"Компания Retail Group принимает "Дію". Теперь вы сможете показать цифровые документы на кассе любимого магазина", - говорится в сообщении.
Таким образом, цифровые документы теперь принимают на кассах гипермаркетов Велмарт, супермаркетов Велика Кишеня, "ВК Экспресс" и "ВК Select", а также боулинги Турбина.
- Напомним, в конце июля НБУ разрешил нефинансовым учреждениям идентифицировать клиентов с помощью цифровых документов в приложении "Дія".
- С конца июня украинская розничная сеть АТБ начала принимать цифровые документы в приложении "Дія" на кассах при продаже алкогольных и табачных изделий
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