Еще одна украинская компания-ритейлер начала принимать цифровые документы в приложении "Дія"

14 августа, 2020, 16:54

Отныне цифровые документы можно использовать на кассах гипермаркетов "Велмарт", супермаркетов "Велика Кишеня", "ВК Экспресс" и "ВК Select"

Об этом пресс служба "Дія" сообщила в Telegram.

"Компания Retail Group принимает "Дію". Теперь вы сможете показать цифровые документы на кассе любимого магазина", - говорится в сообщении.

Таким образом, цифровые документы теперь принимают на кассах гипермаркетов Велмарт, супермаркетов Велика Кишеня, "ВК Экспресс" и "ВК Select", а также боулинги Турбина.