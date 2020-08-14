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Espreso.tvЭкономикаЕще одна украинская компания-ритейлер начала принимать цифровые документы в приложении "Дія"

Еще одна украинская компания-ритейлер начала принимать цифровые документы в приложении "Дія"


фото: 24tv
Отныне цифровые документы можно использовать на кассах гипермаркетов "Велмарт", супермаркетов "Велика Кишеня", "ВК Экспресс" и "ВК Select"

Об этом пресс служба "Дія" сообщила в Telegram.

"Компания Retail Group принимает "Дію". Теперь вы сможете показать цифровые документы на кассе любимого магазина", - говорится в сообщении.

Таким образом, цифровые документы теперь принимают на кассах гипермаркетов Велмарт, супермаркетов Велика Кишеня, "ВК Экспресс" и "ВК Select", а также боулинги Турбина.

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