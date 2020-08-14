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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" стал игроком лондонского "Арсенала"

Экс-футболист "Шахтера" стал игроком лондонского "Арсенала"


фото: Getty Images
Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан стал игроком лондонского "Арсенала"

Об этом сообщает официальный сайт " Арсенала ".

32-летний Виллиан перешел в Арсенал в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.

В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. За лондонский клуб бразилец сыграл семь сезонов.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

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