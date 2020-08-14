Экс-футболист "Шахтера" стал игроком лондонского "Арсенала"
14 августа, 2020, 13:45
Бывший полузащитник "Шахтера" бразилец Виллиан стал игроком лондонского "Арсенала"
Об этом сообщает официальный сайт " Арсенала ".
32-летний Виллиан перешел в Арсенал в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.
В нынешнем сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 47 матчей, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. За лондонский клуб бразилец сыграл семь сезонов.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- 3 августа Виллиан отказался подписывать новый контракт с "Челси".
- 5 августа лондонский "Арсенал" сделал предложение Виллиану .
- 9 августа Виллиан заявил, что оставляет английский "Челси" .
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