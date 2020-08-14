До конца года на украинских дорогах запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта, - Криклий
14 августа, 2020, 19:20
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля
Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПГ.
Криклий отметил, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-