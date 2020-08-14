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Espreso.tvОбществоДо конца года на украинских дорогах запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта, - Криклий

До конца года на украинских дорогах запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля

Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПГ.

Криклий отметил, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский назвал ситуацию с перегрузкой фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.

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