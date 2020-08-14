Дело Суркисов против ПриватБанка: олигарх заявил, что не связан с Коломойским

14 августа, 2020, 12:56

14 августа в интервью Игорь Суркис заявил, что они с братом не являются связанными лицами с Игорем Коломойским по делу об отсуждении у государственного ПриватБанка более $ 350 млн

Об этом Игорь Суркис заявил в интервью Tribuna.ua .

Олигарх заявил, что они с братом были рядовыми вкладчиками банка, "одними из 16 млн".

Суркис обвинил пятого президента Петра Порошенко в том, что якобы он якобы пытался "ограбить нас (с братом, - Ред.) и забрать 25% акций телеканала" 1 + 1 ".

В то же время он заявил, что ни его, ни его брата Григория Суркиса нельзя связывать с ПриватБанком и он собирается это доказывать в лондонских судах.

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"Связывать меня с банком, с акционерами - ни с Коломойским, ни с Геннадием Боголюбовым и другими, отнюдь не надо. Я не имею никакого отношения к их банка и тому, что они делали. Если мы положили туда деньги на счета, то торговались за каждый процент. Мы специально закрывали деньги на три года для того, чтобы был чуть больше процент. Мы получали проценты и отправляли деньги на зарплаты футболистов и менеджмента клуба. Это все легко проверяется ", - заявил Суркис-младший.

Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

Напомним, что согласно постановлению Печерского районного суда г.. Киев, ПриватБанк принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).

15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.

Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщения о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.

В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .

Теперь в иске речь идет не о $ 250, а о $ 350 млн - братья Суркисы хотят получить пеню по основной сумме.

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