DCH Ярославского планирует реконструировать Харьковский авиазавод за $ 1 млрд
Об этом говорится в официальном заявлении президента DCH Group Александра Ярославского.
"Группа DCH готова взять ответственность за восстановление флагману отечественного авиастроения и привлечь $ 1 млрд на восстановление ХАЗ", - говорится в заявлении.
Отмечается, что из этой суммы $ 100 млн пойдут на выплату долгов, $ 500 млн - на достройку самолетов, производство которых уже начато, а также закладки новых. Еще $ 400 млн планируется направить на программы развития.
"Будет это приватизация или частно-государственное партнерство быть, не столько важно. Важно не упустить время", - подчеркивается в заявлении.
В DCH заметили, что группа готова к открытому обсуждению своего предложения и намерен приложить все усилия, чтобы "спасти ХАЗ для Харькова и Украины".
- Напомним, ранее DCH Group Ярославского договорилась с китайской Skyrizon Aircraft Holdings Limited по развитию запорожской компании "Мотор Сич".
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