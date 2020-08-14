ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание результатов выборов
14 августа, 2020, 15:58
ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко
Как пишет TUT.BY, жалобы Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской были отклонены, а жалоба от Сергея Черечня в ЦИК не поступила.
В ЦИК отказались принять жалобу от доверенных лиц Черечня и сказали отправить документ по почте.
Напомним, что все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов.
Согласно итоговым результатам, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.
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