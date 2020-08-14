 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание результатов выборов

ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание результатов выборов


фото: tyt.by
ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента, согласно которым победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко

Как пишет TUT.BY, жалобы Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой и Светланы Тихановской были отклонены, а жалоба от Сергея Черечня в ЦИК не поступила.

В ЦИК отказались принять жалобу от доверенных лиц Черечня и сказали отправить документ по почте.

Напомним, что все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов.

Согласно итоговым результатам, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 августа, 2020 пятница

больше новостей

14 августа, 2020 пятница

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать