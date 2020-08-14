Четырех студентов киевского вуза задержали на границе с ЕС
На Буковине пограничники Черновицкого отряда задержали группу нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Румынию, сообщили "Еспресо.Запад" в западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Пять иностранцев задержали посреди леса недалеко от границы военнослужащие. Произошло это в ночь на 14 августа.
Задержанными оказались пять граждан Алжира, по крайней мере, так они представились. Поскольку мужчины, возраст которых не превышает 25 лет на момент задержания скрыли документы. Позже выяснилось, что четверо иностранцев имели действительные вида на жительство на территории Украины и учились в одном из вузов столицы.
Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После полной их идентификации, иностранцев привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-