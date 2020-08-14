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Espreso.tvОбществоЧетырех студентов киевского вуза задержали на границе с ЕС

Четырех студентов киевского вуза задержали на границе с ЕС


фото: західне регіональне управління Держприкордонслужби
Студенты-иностранцы пытались незаконно пересечь границу

На Буковине пограничники Черновицкого отряда задержали группу нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Румынию, сообщили "Еспресо.Запад" в западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Пять иностранцев задержали посреди леса недалеко от границы военнослужащие. Произошло это в ночь на 14 августа.
Задержанными оказались пять граждан Алжира, по крайней мере, так они представились. Поскольку мужчины, возраст которых не превышает 25 лет на момент задержания скрыли документы. Позже выяснилось, что четверо иностранцев имели действительные вида на жительство на территории Украины и учились в одном из вузов столицы.

Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После полной их идентификации, иностранцев привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

 

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