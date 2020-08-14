Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии

14 августа, 2020, 18:15

Американский филантроп и миллиардер Билл Гейтс считает, что принятые меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса и разработке вакцины принесут пользу

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью Wired .

По словам Гейтса, конец этой истории наступит уже скоро.

"Влияние инноваций на увеличение охвата диагностики, появление новых терапевтических средств и вакцин по-настоящему впечатляет. И это заставляет меня предполагать, что во многих странах мы сможем разобраться с этим до конца 2021, а в мире в целом - до конца 2022 года", - сказал Гейтс.

В то же время Гейтс отметил, что у РФ и КНР давление на производителей вакцины настолько высоко, что гражданам могут начать делать прививки, не проверив их достаточно на эффективность и побочные эффекты.

В США, по словам Гейтса, подобное невозможно. И если вакцина появится на четыре месяца позже - ничего страшного.

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Комментируя ситуацию в США, он отметил, что большинство проведенных тестов в стране - абсолютно бесполезны, потому что результатов приходится ждать очень долго - больше недели.

"Лаборатории должны принимать плату за тесты только в том случае, если они могут предоставить результаты в течение 48 часов", - считает Гейтс.

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