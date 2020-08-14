Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии
Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью Wired .
По словам Гейтса, конец этой истории наступит уже скоро.
"Влияние инноваций на увеличение охвата диагностики, появление новых терапевтических средств и вакцин по-настоящему впечатляет. И это заставляет меня предполагать, что во многих странах мы сможем разобраться с этим до конца 2021, а в мире в целом - до конца 2022 года", - сказал Гейтс.
В то же время Гейтс отметил, что у РФ и КНР давление на производителей вакцины настолько высоко, что гражданам могут начать делать прививки, не проверив их достаточно на эффективность и побочные эффекты.
В США, по словам Гейтса, подобное невозможно. И если вакцина появится на четыре месяца позже - ничего страшного.
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Комментируя ситуацию в США, он отметил, что большинство проведенных тестов в стране - абсолютно бесполезны, потому что результатов приходится ждать очень долго - больше недели.
"Лаборатории должны принимать плату за тесты только в том случае, если они могут предоставить результаты в течение 48 часов", - считает Гейтс.
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