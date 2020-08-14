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Espreso.tvОбществоБез очередей, и со сбоями в электронной системе: как проходят первые дни регистрации заявлений абитуриентов во львовских вузах

Без очередей, и со сбоями в электронной системе: как проходят первые дни регистрации заявлений абитуриентов во львовских вузах


фото: zaxid.net
Заявления на вступление абитуриенты будут подавать до 22 августа

Из-за карантина в этом году изменили условия поступления в университеты. С 1 августа абитуриенты регистрировали электронный кабинет. А с 13 августа уже подают заявления в университеты. О том, как проходят первые дни подачи документов во львовские университеты, журналистка "Еспресо.Запад" спросила у представителей приемных комиссий.

Первый проректор Львовского национального университета Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказывает, что присутствия абитуриента не требуется, поэтому никаких очередей нет. Добавляет, что в этом году абитуриенты смогут даже документы на зачисление отправлять средствами почтовой связи. Поэтому никаких трудностей с соблюдением условий карантина возникать не должно.

"Сейчас никаких серьезных проблем с функционированием системы не было. Однако даже если неисправности и будут, то абитуриентам переживать не стоит. Совсем не важно, поступающие пришлют свое заявление в первые дни вступительной кампании, или чуть позже. Необходимо успеть подать заявления до 22 августа (или до 16, если абитуриент поступает на основе собеседования и вступительных экзаменов). для того, чтобы сделать условия вступления максимально комфортным для молодежи, на каждом факультете и в колледжах университета действуют консультационные центры, куда абитуриенты могут обращаться. Поэтому уверен, что все желающие успешно подадут свои заявления в наш университет ", рассказывает Андрей Гукалюк.

Сейчас к Франко университета поступило уже 7000 заявлений. Проректор говорит, что о самых популярных направления говорить еще рано. Выводы делать в последние дни регистраций поступающих.

В Украинском католическом университете в первый день возникали проблемы с электронной системой, но сейчас все работает лучше. Секретарь приемной комиссии Остап Мачинский говорит: "Большинство абитуриентов подают именно электронные заявки на вступление в бакалавриата. Физически приходят только те, кто имеет специальные условия на участие уконкурси. Но их не так и много. Первый день прошел спокойнее, чем ожидали. Хотя электронная система не работала хорошо и, соответственно, была малое количество заявлений. Сегодня все намного лучше и уже имеем около 500 заявлений от абитуриентов ".

В Украинской академии книгопечатания рассказывают, что физически к ним приходят и подают бумажные заявления только выпускники колледжей.

"Мы максимально обеспечиваем карантинные условия. Стараемся, чтобы не было очередей. Вчера было немало абитуриентов, но мы быстро все принимали и дети долго не стояли. Также мы делали перерывы, чтобы проветривать помещение. Все пользовались антисептиками и были в масках. От школьников вчера поступило около 100 заявлений. Пока мы статистику не выводим, еще не пришло время ", -говорит секретарь комиссии Роман Петрив.

Абитуриенты Даниил и Денис, которые приехали из Ковеля поступать на компьютерные науки и информационные технологии в Львовской политехники, поделились с журналисткой "Еспресо.Захид" своими впечатлениями. Ребята в этом году закончили Ковальский промышленно-экономический колледж.

"Наш день прошел очень тяжело. Мы приехали в десять утра и только в шесть вечера закончили подавать документы. Это все потому, что в университетуз самого утра висла база и мы не могли подать документы. Впоследствии была очень большая очередь и мы ждали", -говорит Денис.

Напомним, что поступающие могут подавать заявления в течение десяти дней. Рекомендации на бюджет обнародуют не позднее 27 августа. Оригиналы документов абитуриенты смогут подать до 31.

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