Белорусы сообщают о российских военных самолетах в небе, - Федына

14 августа, 2020, 22:15

Народный депутат от "Европейской Солидарности" заявила, что в небе Беларуси заметили российские военные самолеты

Об этом Федына сказала в программе "Дебаты" в эфире Еспресо.TV.

"Мне перед эфиром написали мои друзья из Беларуси. Они очень просили передать два сообщения: первое - речь не идет о Лукашенко и Тихановской, говорится о том, что Лукашенко достал всех и они хотят, чтобы он ушел и чтобы они имели право сами вершить свою судьбу. Это первое, а второе - белорусы сегодня очень встревожены тем, что на территории Беларуси происходят совершенно удивительные тайные движения московских военных самолетов", - сказала Федына.

Нардеп отметила, что появление российской военной авиации в Беларуси касается уже не белорусской внутренней политики, а международной безопасности.

"С определенных аэродромов на территории Москвы прилетают на территорию Беларуси. И они (белорусы, - ред.) просят, в частности нас, уделить этому особое внимание, потому что здесь речь идет уже не только о вопросах внутриполитических в Беларуси, а о безопасности в нашем регионе", - сказала Федына.

Напомним, 32 задержанных в Беларуси боевика ЧВК "Вагнер" передали России.

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