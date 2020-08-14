Белорусская оппозиция создаст сайт, похожий на "Миротворец"

14 августа, 2020, 17:49

"Фронт национального спасения Республики Беларусь" создаст сайт "Доска национального позора", где будут публиковаться личные данные членов избирательных комиссий, которые принимали участие в фальсификации результатов выборов президента и сотрудников белорусского ОМОНа, которые применяли насилие к протестующим

Об этом рассказал основатель Фронта, экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало в интервью Интерфакс-Украина .

"Второе - это формирование Доски национального позора. Это все организовано как crowdsourcing. Мы будем добавлять тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть - номера паспорта и будем требовать для них запрет на въезд", - отметил Цепкало.

Он напомнил, что участие в фальсификации результатов выборов по законам Беларуси является уголовным преступлением, а публикация их данных сможет стать для стран Европейского Союза возможностью не выдавать им визы.

Еще одним проектом Цепкало называет публикацию данных сотрудников Отряда милиции особого назначения (ОМОН), которые применяли насилие в отношении протестующих: «Здесь тоже будет сайт, он все-таки, наверное, ближе к "Миротворцу".

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Цепкало отметил, что уже сейчас ему присылают данные некоторых бойцов ОМОНа, которые были причастны к разгону демонстраций в Беларуси.

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