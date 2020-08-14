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Espreso.tvОбществоБеларусь не ответила на официальный запрос о выдаче "вагнеровцев", - Офис генпрокурора

Беларусь не ответила на официальный запрос о выдаче "вагнеровцев", - Офис генпрокурора

Украина официально не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ЧВК Вагнера"

Об этом в комментарии Бабелю рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований РФ", - отметил он.

По его словам, Офис оперативно отреагировал на задержание и уже 31 июля направил запрос о временном аресте, а через некоторое время - документы на экстрадицию.

  • Власти Беларуси передали России 32 боевика частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
  • В МИД Украины отреагировали на решение Беларуси передать России 32 задержанных членов так называемой частной военной компании "Вагнера"
 
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