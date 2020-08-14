Беларусь не ответила на официальный запрос о выдаче "вагнеровцев", - Офис генпрокурора

14 августа, 2020, 22:39

Украина официально не получила ответа Беларуси на запрос об экстрадиции наемников "ЧВК Вагнера"

Об этом в комментарии Бабелю рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований РФ", - отметил он.

По его словам, Офис оперативно отреагировал на задержание и уже 31 июля направил запрос о временном аресте, а через некоторое время - документы на экстрадицию.