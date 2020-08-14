Акушерку на Львовщине подозревают в смерти младенца

14 августа, 2020, 15:14

По недосмотру врача 25-летняя роженица родила мертвого ребенка

Сегодня, 14 августа, следователи сообщили акушеру-гинекологу Самборской центральной районной больницы, ответственной за обследование беременной, о подозрении в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает полиция Львовщины, передает "Еспресо.Запад".

Как установили правоохранители, ненадлежащее наблюдение врачом за состоянием беременной женщины привело к смерти плода.

Отмечается, что беременная 25-летняя жительница Самборского района поступила в больницу 19 августа 2018. За три дня, 22 августа, у нее родился мертвый плод.

"Во время досудебного расследования было установлено, что смерть наступила в результате недостаточного наблюдения врачом за беременной и за ее плодом, а также из-за несвоевременно проведенного диагностирования", - добавляют в полиции.

Женщине инкриминируют "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" (ч.1 ст.140 УК).

За содеянное врачу грозит наказание - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет или лишение свободы на тот же период.