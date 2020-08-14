23 августа литовцы станут живой цепью от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с народом Беларуси
Об этом сообщает The Village Беларусь .
"Сейчас надо показать нашим соседям (белорусам), что Литва и Беларусь едины в своей борьбе за свободу, как это было еще во времена Великого Княжества Литовского", - написал журналист.
Он напомнил, что 31 год назад жители трех прибалтийских стран организовали масштабную акцию - "Балтийский путь" - цепь на 600 километров.
Новую акцию планируют начать в годовщину этого события - 23 августа в 19:00, от Соборной площади в Вильнюсе до границы с Беларусью.
"Пусть рядом с нашими триколорами взлетит красно-белый флаг Беларуси. Пусть Vytis (литовский герб "Погоня") вновь укажет путь к свободе", - написал он.
- Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активиста провели акцию солидарности с белорусами
- Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - экс-политузника Кремля Александра Кольченко
- 12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократична Сокира" на Майдане Независимости.
- 13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны.
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