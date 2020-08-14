23 августа литовцы станут живой цепью от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с народом Беларуси

14 августа, 2020, 22:56

Известный литовский тележурналист Андрюс Тапинас сообщил, что в Литве собираются выстроить живую цепь от центра Вильнюса до границы Беларуси 23 августа

Об этом сообщает The Village Беларусь .

"Сейчас надо показать нашим соседям (белорусам), что Литва и Беларусь едины в своей борьбе за свободу, как это было еще во времена Великого Княжества Литовского", - написал журналист.

Он напомнил, что 31 год назад жители трех прибалтийских стран организовали масштабную акцию - "Балтийский путь" - цепь на 600 километров.

Новую акцию планируют начать в годовщину этого события - 23 августа в 19:00, от Соборной площади в Вильнюсе до границы с Беларусью.

"Пусть рядом с нашими триколорами взлетит красно-белый флаг Беларуси. Пусть Vytis (литовский герб "Погоня") вновь укажет путь к свободе", - написал он.

Отметим, 10 августа в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине по адресу Михаила Коцюбинского, 3 активиста провели акцию солидарности с белорусами

Во время акции полиция задержала 6 человек, среди них - экс-политузника Кремля Александра Кольченко

12 августа акцию-солидарности с Беларусью и требованием к украинской власти не признавать выборы в стране провела "Демократична Сокира" на Майдане Независимости.

13 августа активисты организовали очередную акцию в поддержку белорусов под посольством страны.