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Espreso.tvОбщество100 лауреатов стипендиальной программы Лукашенко отказались от званий и денег в знак протеста против избиения митингующих

100 лауреатов стипендиальной программы Лукашенко отказались от званий и денег в знак протеста против избиения митингующих

Сто стипендиатов, лауреатов и дипломантов Специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий

Об этом сообщает TUT.by.

"Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан", - объяснили свои действия инициаторы отказа, которые сообщили об этом журналистам.

"Мы заявляем: нам стыдно нести это звание. Так случилось, что белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем выражать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха. Девятого августа были проведены выборы президента РБ, результаты которых вызывают сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами. Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании", - говорится в коллективном заявлении.

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"Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали о нечеловеческих условиях содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право на уважение высказать свое мнение, и этот народ - это не проплаченные из-за рубежа "отмороженные", народ - это все мы ", - заявили лауреаты.

Они выдвинули следующие требования:

  • Отставка Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь.
  • Освобождение всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней.
  • Прекращение насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии в адрес мирных граждан.
  • Прекращение преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ.
  • Проведение новых, честных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

"Деньги все получали разные: кому-то их выплачивали годами, кому-то - разово. У некоторых были льготы на жилье, в некоторых - на поступления. Что касается меня, это была разовая выплата. Кстати, сделано было очень интересно: назначена за две недели до девальвации. На тот момент и сумма была эквивалентна 1 тыс. долларов", - отметил один из стипендиантов. Его назначение - финансирование мероприятий, направленных на создание условий для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи.

Фонд создали в 1996 году.

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