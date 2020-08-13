Задержание в Беларуси: украинские киноделы требуют освободить режиссера, которая была наблюдателем на выборах

13 августа, 2020, 12:34

13 августа украинские документалисты обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения режиссера Марты-Дарьи Клинавай, которую задержали после сообщения ею о фальсификации на участке в Минске, где она была наблюдателем

Соответствующее заявление украинские документалисты из docUA обнародовали в Facebook.

Отмечается, что Марта-Дарья Клинава - белорусская документалистки, участница Платформы украинской документалистики, автор документального фильма "Папа" участвовала в выборах в качестве наблюдателя на участке в Минске. Она сообщила о фальсификациях, после чего исчезла. 11 августа стало известно, что суд дал Клинавий 15 суток ареста. Вместе с ней исчезли еще 6 наблюдателей.

Текст заявления docUA:

"9 августа 2020 состоялись очередные выборы президента Республики Беларусь. На сегодняшний день уже стал очевидным факт массового и системного нарушения гражданских прав и свобод на всех этапах избирательной кампании. Белорусские власти цинично проигнорировали требование справедливого подсчета голосов, реагируя на эти требования жестокими массовыми репрессиями. это привело к народного возмущения и многолюдных протестов по всей стране.

Эскалация насилия, вызванного белорусскими властями против своих граждан, продолжается. Среди жертв репрессий - Марта-Дария Клинава - наша коллега, белорусская документалистки, участница Платформы украинской документалистики, автор документального фильма "Папа". Marta-Daryia Klinava

Она была похищена из избирательного участка №50 в Минске после завершения голосования. Марта была независимой наблюдательницы и зафиксировала невероятно высокий уровень фальсификаций результатов на своем участке.Тры суток о ее местонахождении и состоянии не было никаких сведений.

11 августа 2020 суд Октябрьского района Минска вынес Марти приговор -15 суток ареста за якобы хулиганство и неповиновение милиции. Сейчас опять неизвестно, где находится Марта. Вместе с ней исчезли еще шесть наблюдателей, о судьбе которых также до сих пор ничего неизвестно.

Мы, украинские документалисты, требуем от властей Беларуси немедленного освобождения нашей коллеги Марты-Дарьи Клинавы и всех безосновательно репрессированных граждан Беларуси, которые защищали право своего народа на свободные выборы, открытое волеизъявление и свободу слова. "

Напомним, после дня выборов, в ночь с 9 на 10 августа в Беларуси задержали более 3 тыс. человек. На следующий день во время протестов МВД сообщил о 1 тыс. задержанных. В ночь с 12 на 13 августа задержали около 700 граждан.

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