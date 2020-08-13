Задержание украинских журналистов в Минске: у правозащитницы, в которой остановились мужчины, был обыск

13 августа, 2020, 10:53

В Минске прошел обыск у правозащитницы Татьяны Ревяко, в которой останавливались задержанные накануне украинские журналисты Константин Реуцкий и Евгений Васильев

Об этом сообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая в Facebook.

"У правозащитницы Татьяны Ревяко проходит обыск. Обыск связан с задержанием украинских правозащитников Константин Реуцкого и Евгения Васильева, в рамках дела по статье 293 УК РБ. Они останавливались в Ревяко на время пребывания в Минске", - написала Дворецкая.

По данным Дворецкой, обыск длился полчаса, проводил его Следственный Комитет по городу Минску. Силовики изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева. Дворецкая напомнила, что Реуцкого и Васильева задержали сотрудники ДПС (ГАИ) в Минске возле Площади Победы. К тому Реуцкий снимал на телефон задержания другого прохожего парня в том же месте. Волонтер предполагает, что именно это и стало поводом для задержания украинца. Местонахождение ребят пока неизвестно. По словам дворецкого, МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников. UPD: В правозащитницы Татьяны Ревяко проходит обыск. Обыск связан с задержанием украинских правозащитников ... Опубликовано Oleksandra Dvoretska среду, 12 Августа 2020 Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.

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