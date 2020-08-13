Задержание украинских журналистов в Минске: у правозащитницы, в которой остановились мужчины, был обыск
Об этом сообщила член правления благотворительной организации "Восток SOS", координатор Офиса по разработке гуманитарной политики Украины Александра Дворецкая в Facebook.
По данным Дворецкой, обыск длился полчаса, проводил его Следственный Комитет по городу Минску. Силовики изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Татьяны и паспорт Васильева.
Дворецкая напомнила, что Реуцкого и Васильева задержали сотрудники ДПС (ГАИ) в Минске возле Площади Победы. К тому Реуцкий снимал на телефон задержания другого прохожего парня в том же месте. Волонтер предполагает, что именно это и стало поводом для задержания украинца.
Местонахождение ребят пока неизвестно.
По словам дворецкого, МИД Беларуси заявил, что причина задержания в том, что украинцы работали без аккредитации. При этом она подчеркнула, что Васильев и Реуцкий находились в Беларуси на законных основаниях, при пересечении границы к ним не было вопросов у пограничников.
UPD: В правозащитницы Татьяны Ревяко проходит обыск. Обыск связан с задержанием украинских правозащитников ...Опубликовано Oleksandra Dvoretska среду, 12 Августа 2020
- Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске.
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