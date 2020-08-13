Из администрации Лукашенко ушел первый чиновник

13 августа, 2020, 16:49

Заместитель руководителя одного из управлений Администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Артем Проскалович написал заявление об отставке на фоне протестов в стране

Документ опубликован в телеграмм-канале NEXTA.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон с 14 августа 2020 года", - говорится в его заявлении.

Речь идет о заместителе руководителя управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации президента Беларуси Проскаловиче Артеме Евгеньевиче.

"Больше не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.

Как сообщалось, в полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и требовать честных выборов.

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