Из администрации Лукашенко ушел первый чиновник
Документ опубликован в телеграмм-канале NEXTA.
"Прошу уволить меня по соглашению сторон с 14 августа 2020 года", - говорится в его заявлении.
Речь идет о заместителе руководителя управления законодательства в правоохранительной и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации президента Беларуси Проскаловиче Артеме Евгеньевиче.
"Больше не считаю возможным быть юристом на государственной службе", - написал Проскалович.
Как сообщалось, в полдень работники белорусского автомобильного завода БелАЗ вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и требовать честных выборов.
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