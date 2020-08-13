Взрывы в Бейруте: посольство выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим украинцам, - Кулеба
13 августа, 2020, 11:45
Посольство Украины в Ливане выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим от взрыва в Бейруте украинцам
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"По состоянию на вчера вечер в Посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи в связи с разрушением их домов и незначительными телесными повреждениями. Посольство уже выплатило единовременную материальную помощь 16 гражданам Украины", - сказал Кулеба.
Он также напомнил, что после взрывов в Бейруте был установлен факт гибели одного гражданина Украины
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .
- По последним официальным данным , в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5000 получили ранения.
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