Взрывы в Бейруте: посольство выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим украинцам, - Кулеба

13 августа, 2020, 11:45

Посольство Украины в Ливане выплатило единовременное пособие 16 пострадавшим от взрыва в Бейруте украинцам

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"По состоянию на вчера вечер в Посольство Украины в Ливане поступили обращения от 56 граждан Украины на получение материальной помощи в связи с разрушением их домов и незначительными телесными повреждениями. Посольство уже выплатило единовременную материальную помощь 16 гражданам Украины", - сказал Кулеба.

Он также напомнил, что после взрывов в Бейруте был установлен факт гибели одного гражданина Украины

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва .

По последним официальным данным , в результате взрыва в порту Бейрута погибли 157 человек, еще около 5000 получили ранения.

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