Выборы мэра Киева: Кличко удерживает первое место, на втором месте Пальчевский, Притула - пятый, - центр Разумкова

13 августа, 2020, 13:15

13 августа Центр Разумкова обнародовал данные собственного исследования электоральных предпочтений киевлян по состоянию на конец июля - начало августа

Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных Центром Разумкова .

По данным опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы мэра Киева, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

У кандидата от "Слуги народа" Ирины Верещук (соответственно 5,5% и 6%).

Сергей Притула, который идет на выборы от "Голоса" имеет (соответственно 5% и 5,5%), Игорь Смешко , лидер партии "Сила и Честь" (соответственно 4% и 5%), Александр Омельченко (соответственно 3% и 4 %), Михаил Добкин (соответственно 3% и 3%), Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 3%), Андрей Ильенко (соответственно 2% и 2,5%), Николай Томенко (соответственно 2% и 2%), Борислав Береза (соответственно 2% и 2%), Александр Дубинский (соответственно 1% и 1,5%), Виталий Нестор (соответственно 1% и 1%), Андрей Белецкий (соответственно 1% и 1%), Юрий Левченко (соответственно 1 % и 1%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по результатам предыдущего исследования Центра Разумкова, проведенного в конце июня , действующий мэр столицы Виталий Кличко имел поддержку 44% среди тех, кто готов принять участие в выборах и определился с выбором, на втором месте был Андрей Пальчевский с 11% поддержки

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