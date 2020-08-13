Во Львове инспектор колонии сбывал наркотики заключенным

13 августа, 2020, 13:11

Его поймали "на горячем"

Речь идет о 35-летнем младшего инспектора "Львовской учреждения исполнения наказаний №19", который, по версии следствия, передавал осужденным "посылки" с вероятно наркотическими средствами.

Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Львовской области.

В четверг, 13 августа, во время обыска "курьера" задержан "на горячем" - с веществом, внешне похожей на каннабис.

Такие действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств).

Сейчас прокуроры готовят подозрение, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

В случае доказательства вины фигуранту грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.