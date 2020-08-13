Во Львове инспектор колонии сбывал наркотики заключенным
Речь идет о 35-летнем младшего инспектора "Львовской учреждения исполнения наказаний №19", который, по версии следствия, передавал осужденным "посылки" с вероятно наркотическими средствами.
Об этом сообщает пресс служба прокуратуры Львовской области.
В четверг, 13 августа, во время обыска "курьера" задержан "на горячем" - с веществом, внешне похожей на каннабис.
Такие действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств).
Сейчас прокуроры готовят подозрение, ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
В случае доказательства вины фигуранту грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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