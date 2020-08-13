Во Львове пытаются спасти аиста, которого сбили на Тернопольщине

13 августа, 2020, 14:27

Чтобы довезти птицу во Львов, потратили две тысячи гривен

Об этом в комментарии "Еспресо.Запад" сообщила зоозащитница Виктория Шевчук.

Птицы нашли в Бережанском районе Тернопольской области. Люди позвонили зоозащитнице, поскольку она уже не раз спасала животных.

"Люди видели, что аиста сбили специально, после чего просто уехали. Мы отвезли птицы к врачу и сделали рентген, а потом отправили его в" дом спасенных животных "во Львов. Там сейчас есть 6 или даже 7, наших аистов, которых нашли за два последних месяца. Их там спасают ", - говорит Виктория Шевчук.

"Аист сейчас в стабильно плохом состоянии. У него ушиб легких. Пока что ничего хорошего нет. Средства сейчас не нужны, здесь вся надежда на Бога. Ветеринары физически ему ничем помочь не могут, потому что внутренне оперировать его никто не может", - рассказал "Еспресо.Запад" руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипський.

Несмотря на это, зоозащитники надеются на выздоровление птицы.

Добавим, "Домашняя спасенных животных" - центр во Львове, который специализируется на содержании и реабилитации диких животных. В общем сейчас здесь находится около 30 аистов.

Фото: Виктория Шевчук