Во Львове Пласт и местные айтишники запускают всеукраинский онлайн-челлендж по уборке мусора

13 августа, 2020, 14:38

Пласт и ІТ-компания GlobalLogic подписали Меморандум о сотрудничестве и начале совместного экологического проекта Plast & EcoHike Challenge

Об этом корреспонденту "Еспресо.Запад" сообщили в пресс-служба компании GlobalLogic.

Цель этой социальной инициативы - привлечь активную молодежь к решению проблем засорения Украины и повысить ее экосознание. В августе пластуны и все неравнодушные убирать страну от мусора с помощью мобильного приложения EcoHike.

"Один из жизненных принципов каждого пластуна и пластунки - это заботиться о природе. И в целом Пласт как организация является екофрендли, мы отдельный отдел - екореферентуру - который занимается экоаудит наших лагерей, проводит мероприятия и обучение, чтобы распространять идею защиты окружающей среды. Поэтому мы с радостью приобщаемся к инициативе EcoHike, чтобы эта идея охватывала все большую аудиторию. Благодаря приложению этот процесс становится более интересным и позволит привлечь больше людей ", - рассказала руководитель ячейки Пласта во Львове Анастасия Слюсаренко.

Принять участие в Plast & EcoHike Challenge могут все желающие. Для этого необходимо убрать загрязненную территорию с помощью приложения EcoHike и поделиться своими результатами в Facebook, добавив хэштег #PlastAndEcoHike. Самые активные участники челленджа получат подарки от компании.

"EcoHike - разработка львовских инженеров GlobalLogic, что позволяет отмечать на карте засорения, искать и помогать очистить загрязненные участки, а также создавать мероприятия по уборке и делиться их результатами в социальных сетях", - добавляет Игорь Костов, младший вице-президент инжиниринга GlobalLogic во Львове.

Идея создать приложение ЕсoHike возникла после очередного путешествия в Карпаты. Засоренные склоны и большое количество мусора заставили задуматься над созданием платформы, которая способна быстро выявлять загрязненные участки и объединять усилия людей для их очистки.

Туристы и волонтеры уже убрали более 1000 кг мусора, а функционал приложения обновили. В частности, появились возможности организовывать мероприятия по уборке, делиться найденными метками в социальных сетях и присоединиться к ЕКОПОД по уборке. EcoHike уже используют более 6000 пользователей на Apple iOS и Google Android.

Отметим , это уже не первый пример привлечения к применению приложении EcoHike мощных партнеров во Львове. Недавно с его помощью и в сотрудничестве с Львовским городским советом было убрано один из парков города. Тогда 150 неравнодушных жителей очистили от мусора всю территорию парка, а это более 100 га.