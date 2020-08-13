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Espreso.tvОбществоВо Франковске начали реставрировать единственную в городе синагогу

Во Франковске начали реставрировать единственную в городе синагогу

Для этого за два месяца лета собрали 150 тысяч гривен

150 тысяч гривен - именно столько с июня собрала в Ивано-Франковске еврейская община, чтобы можно было начать ремонт единственной в этом городе действующей синагоги. Об этом рассказал лидер Еврейской религиозной общины иудейского ортодоксального вероисповедания Франковска Игорь Перельман.

Сейчас уже приступили к ремонту. Но чтобы завершить минимальные работы, нужно еще 110 тысяч гривен.

Синагога Темпл в мавританском стиле с элементами неоренессанса построена в Ивано-Франковске в 1885-1889 годах по проекту австрийского архитектора Вильгельма Стяссны. Она сильно пострадала во времена Первой и Второй мировых войн, но ее восстанавливали. Как подчеркивает Объединенная еврейская община Украины, в последние годы памятник находился в аварийном состоянии.

Возможно, так и продолжалось бы, но серьезные дожди, которые накрыли Франковщину в конце этой весны и в начале лета, существенно повредили крышу здания и начали подмывать фундамент - настолько, что возникла угроза разрушения этого архитектурного памятника.

Закончить первоочередной ремонт синагоги планируют до 20 сентября. В планах Еврейской религиозной общины иудейского ортодоксального вероисповедания Франковска также восстановление куполов синагоги со звездами. Но это уже будет долгосрочный проект продолжительностью в год.

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