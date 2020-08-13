В Ивано-Франковске открыли кризисную комнату для пострадавших от домашнего насилия

13 августа, 2020, 16:38

Это - первая такая комната на Прикарпатье, но воспользоваться ею жертвы насилия могут независимо от прописки

Как рассказала в комментарии "Еспресо.Захид" председатель общественной организации "Дом 48.24" Наталья Вишневецкая, в квартире уже проживают первые жители.

"Женщина прекратила получать детские пособия (по уходу за ребенком до трех лет. - Авт.) и не могла платить за съемное жилье. Задолжав арендодателям деньги, оставила в залог документы. Распорядители жилья выставили ее на улицу вместе с маленькими детьми. Им некуда было идти. Мы уже подыскали для женщины работу и поможем ей вернуть документы".

На Ивано-Франковщине работает кризисный центр для жертв домашнего насилия, но располагается он в Верховине. Это - примерно в 120 км от областного центра. Туда сложно добраться ночью и не все женщины проявляют такое желание, ведь тогда придется бросить работу, а их дети не смогут ходить в школу...

"Кризисная комната рассчитана не непродолжительное пребывание (согласно действующему законодательству, на 10 или максимум на 20 суток. - Авт.) В ней женщина может пересидеть какое-то время с детьми, например, если ее муж напьется и выгонит среди ночи на улицу. Утром он придет в себя и с ним уже можно будет о чем-то говорить, но не ночевать семье под открытым небом, - объясняет Наталья Вишневецкая. - Полицейские говорят, что такая комната нужна, потому что когда выезжают на такой вызов, ничего не могут сделать: ни обидчика некуда деть, потому что нет медвытрезвителей, ни его жертв, поэтому и получается, что по несколько раз за ночь выезжают на вызов по тому же адресу. Государственные органы власти пока отрицают такую необходимость. Мол, если жертва домашнего насилия действительно требует убежища, то не будет упираться и поедет в Верховину. Кстати, за семь месяцев в местную полицию поступило 2,5 тысячи обращений по факту совершения домашнего насилия. Из них 2,1 тысячи - от женщин и более трех десятков - от детей".

Этот пилотный проект общественная организация "Дом 48.24", созданная в Ивано-Франковске вынужденными переселенцами из Донецкой и Луганской областей, реализует в рамках канадско-украинского проекта содействия развитию полиции. Правительство Канады обратило внимание на проблему насилия в прикарпатских семьях из-за ее обострения во время карантина. К сожалению, такая ситуация наблюдалась не только в Украине, но и по всему миру: долгое время находясь со своими жертвами в четырех стенах, обидчики чаще распускали руки. Канадцы профинансировали помещение, в котором могут находиться пострадавшие (две комнаты, рассчитанные на четырех человек), оборудовали его всем необходимым (в помещении есть душ, туалет, телевизор и т.д.), оплатили работу психолога, обеспечили минимальным набором продуктов длительного хранения и средств гигиены. Кроме кризисной комнаты, правительство Канады профинансировало также открытие и обустройство социальной квартиры.

Проект рассчитан на четыре месяца. В ОО "Дом 48.24" надеются, что смогут убедить местные власти в необходимости функционирования такой комнаты и передадут "эстафету" добрых дел городу.

"В июне кризисная комната открылась в Киеве. Насколько мне известно, такие комнаты функционируют также в Харькове и Кривом Роге, - говорит председатель общественной организации "Дом 48.24". - Кризисная комната - первый уровень оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия. Второй - кризисный центр . Их есть несколько в Украине. Третий - социальная квартира, в которой проживают женщины, которые уже готовы к самостоятельной жизни, но еще не имеют достаточно средств, чтобы арендовать жилье. в таких квартирах они могут жить несколько месяцев".

Адрес кризисной квартиры - засекречен. Ее фото нигде не публикуют. Наталья Вишневецкая объясняет: конспирация - жизненно необходима, так как позволяет гарантировать безопасность жертвам домашнего насилия. Если обидчик угрожает расправой или, тем более, прибегает к активным действиям, советует вызвать полицию или обращаться в Службу по делам защиты детей или Департамент молодежной политики и спорта. Направить в кризисную квартиру могут и иванофранковские волонтеры, которые занимаются противодействием домашнему насилию.