В Виннице все детсады должны заработать до 25 августа, - мэр

13 августа, 2020, 20:11

В Виннице детские сады, которые не начали работу раньше, должны заработать до 25 августа

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов в Facebook.

"Я уже сообщал, что винницкие детские сады, которые не успели открыться в июне, должны заработать до 25 августа. Некоторые из них уже прошли проверку спецкомиссии и начали принимать детишек", - сказал Моргунов.

В Виннице уже функционирует 34 муниципальных садов.

"В работающих садах несколько изменился режим приема детей: родители не могут заходить в помещение заведения, а оставляют и забирают детей во дворе. Такие новые условия являются вынужденной мерой, но мы должны соблюдать противоэпидемические меры, чтобы сдерживать распространение коронавируса" , - отметил Моргунов.

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