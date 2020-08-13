В Виннице все детсады должны заработать до 25 августа, - мэр
Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов в Facebook.
"Я уже сообщал, что винницкие детские сады, которые не успели открыться в июне, должны заработать до 25 августа. Некоторые из них уже прошли проверку спецкомиссии и начали принимать детишек", - сказал Моргунов.
В Виннице уже функционирует 34 муниципальных садов.
"В работающих садах несколько изменился режим приема детей: родители не могут заходить в помещение заведения, а оставляют и забирают детей во дворе. Такие новые условия являются вынужденной мерой, но мы должны соблюдать противоэпидемические меры, чтобы сдерживать распространение коронавируса" , - отметил Моргунов.
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