В Виннице установят памятник патриарху УГКЦ Любомиру Гузару

13 августа, 2020, 17:38

Авторами памятника Блаженнейшему Любомиру Гузару, который установят в парковой зоне вблизи храма Покрова Пресвятой Богородицы УГКЦ в Виннице, являются скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов.

Об этом сообщает "Религиозная правда" со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

Авторами идеи установки памятника владыке стали епископ Иосиф Милян и о. Григорий Рогацький.

Блаженнейший Святослав в разговоре с художниками отметил, что это будет первый в мире памятник патриарху Любомиру Гузару. По словам предстоятеля УГКЦ, это - особая миссия скульпторов, котораябудет еще больше приближатьк зрителям жизнь и фигуру Блаженнейшего Любомира.

Комментируя работу скульпторов, Глава УГКЦ отметил, что им удалось сохранить глубокие человеческие черты Блаженнейшего Любомира. Физиологически руки священника в скульптуре трудно передать. Ведь его руки - это особый способ проповеди.

"В памятнике руки Блаженнейшего почили на посохе... Отдохнувшие от работы, уставшие от болезни, тяжелые с возрастом. Эти руки монаха-студита работали в огороде Кастель-Гандольфо, эти руки не боялись хозяйственной труда. Руки, которые благословили свой народ, в которых покоился Спаситель. Эти руки раздавали источник бессмертия - Прествятое Таинство Евхаристии", - отметил владыка Святослав.

Глава УГКЦ добавил, что в скульптуре также непросто передать глаза, которые не видят. Но художникам это удалось. Ведь несмотря на закрытые глаза, его глаза говорят.

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