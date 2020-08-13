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Espreso.tvОбществоВ Ужгороде ромские матери-одиночки протестовали против отмены соцвыплат (видео)

В Ужгороде ромские матери-одиночки протестовали против отмены соцвыплат (видео)

Женщины также требовали справедливого отношения при приеме на работу

Об этом пишет Закарпаття.нет

В конце июля Кабинет Министров Украины осложнил жизнь матерям-одиночкам, приняв постановление №632 и тем самым отменив денежные выплаты.

В частности, материальная помощь не назначается, если мать не работает, не имеет статуса безработного, приобрела недвижимость или оплатила дорогостоящую услугу. Также женщина не может претендовать на государственные средства, если проживает с мужем, но официально имеет статус одиночки.

Эти требования возмутили украинцев, а особенно закарпатских ромок, которые иногда живут на социальные деньги. Они не имеют нормальной работы, практически необразованные и часто воспитывают детей без мужей.

Поэтому женщины вышли на пикет, чтобы озвучить городской власти областного центра свои претензии, а также требовать равноправия в поиске и приеме на работу.

 

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