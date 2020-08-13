В Ривном вандалы разбили памятники на старом кладбище города

13 августа, 2020, 18:16

Повредили четыре захоронения и церковь

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сегодня, 13 августа, в полицию поступило обращение, что на кладбище "Грабник" разрушены четыре памятника и кресты. Кроме того, злоумышленники разбили окна в церкви Святого Стефания и вырвали растения на территории кладбища. Правоохранители нашли на месте преступления бутылки из-под алкоголя.

Источник фото: отдел коммуникации полиции Ровенской области

Сейчас следователи Ривненского отдела полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. Оперативники и следователи устанавливают причастных к преступлению лиц. Им грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов или арест сроком до шести месяцев, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Добавим, что на кладбище "Грабник" первые захоронения датируются концом XIX в. Здесь место вечного упокоения находят выдающиеся люди Ривно.