 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ небе над Прикарпатьем совершенствуют боевое мастерство украинские пилоты

В небе над Прикарпатьем совершенствуют боевое мастерство украинские пилоты


фото: Facebook-сторінка служби зв'язків з громадськістю повітряного командування ''Захід''
На военном аэродроме на Ивано-Франковщине, идет подготовка курсантов-выпускников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования ''Запад'', информирует "Еспресо.Захид".

Полеты совершаются днем и ночью. Молодые пилоты поднимаются в небо и в сложных метеорологических условиях.

Фото: Facebook-страница службы по связям с общественностью воздушного командования ''Запад''

Для курсантов программа построена на освоении простых задач и постепенном обучении высшему пилотажу. Они уже выполняют полеты на малой высоте. Кроме того, выполняют полеты на сложный пилотаж, на групповую слетанность, на перехват воздушных целей в простых и сложных метеорологических условиях.

Наряду с ''кожедубовцами'' совершенствуют свое мастерство и опытные пилоты - на этот раз отрабатывают проход звеном на предельно малых высотах.

Фото: Facebook-страница службы по связям с общественностью воздушного командования ''Запад''

Чтобы такая "железная птица'' за считанные секунды поднялась в небо, нужна немалая подготовка технического персонала. Их рабочий день начинается задолго до вылета.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать