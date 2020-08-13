В небе над Прикарпатьем совершенствуют боевое мастерство украинские пилоты

13 августа, 2020, 21:02

На военном аэродроме на Ивано-Франковщине, идет подготовка курсантов-выпускников Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования ''Запад'', информирует "Еспресо.Захид".

Полеты совершаются днем и ночью. Молодые пилоты поднимаются в небо и в сложных метеорологических условиях.

Фото: Facebook-страница службы по связям с общественностью воздушного командования ''Запад''

Для курсантов программа построена на освоении простых задач и постепенном обучении высшему пилотажу. Они уже выполняют полеты на малой высоте. Кроме того, выполняют полеты на сложный пилотаж, на групповую слетанность, на перехват воздушных целей в простых и сложных метеорологических условиях.

Наряду с ''кожедубовцами'' совершенствуют свое мастерство и опытные пилоты - на этот раз отрабатывают проход звеном на предельно малых высотах.

Фото: Facebook-страница службы по связям с общественностью воздушного командования ''Запад''

Чтобы такая "железная птица'' за считанные секунды поднялась в небо, нужна немалая подготовка технического персонала. Их рабочий день начинается задолго до вылета.