 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ митрополичьих садах во Львове вводят концерты живой музыки

В митрополичьих садах во Львове вводят концерты живой музыки


фото: photo-lviv.in.ua
Собор Святого Юрия утонет в "Музыке из фильмов о любви"

В митрополичьих садах возле дворца греко-католических митрополитов на территории комплекса Собора Святого Юрия во Львове вводят концерты живой музыки. Сады открывать для посетителей только из специальных причин. В частности, три дня подряд здесь будут проходить вечерние концерты по случаю Дня Независимости Украины. Все действа на этой территории проводят ради удержания самых садов и поддержки социальных проектов.

Как рассказал Еспресо.Захид Богдан Мочурад - народный артист Украины, главный дирижер оркестра Национального академического украинского драматического театра им. М. Заньковецкой, автор концертной программы "Музыка из фильмов о любви", которая будет звучать в 23 августа, это впервые его оркестр исполнит для слушателей митрополичьих садах эту программу.

"Я пытался заключить подборку из известных мелодий к кинолент XX-XXI веков так, чтобы она была разноцветной, разностилевой и главное - проникновенной, - кажеБогдан Мочурад. - Ведь культура (и кинокультуру частности) за последнее время потеряла трех великих музыкантов - Мишеля Леграна , Энио Морриконе и Мирослава Скорика. Их музыка к известным фильмам и музыка других композиторов - более двадцати знаменитых мелодий - то, что меня пронизывает и чем хотел поделиться со слушателями. А если спросите, которая персонально мне ближе, то это "Мелодия" Скорика к фильма "Высокий перевал". Скажу неожиданную вещь - я не видел этого фильма. Но "Мелодию" дирижировал более ста раз, и каждый раз от ее звуков у меня мурашки по спине. Потому что здесь - генетический код Украины. здесь и боль, и надежда, здесь - все ".

Примечательно, что за день до "Музыки из фильмов о любви" в митрополичьих садах прозвучат хиты Фрэнка Синатры, Энди Уильямса, Тонни Беннета и других всесвтньовидомих джазовых исполнителей в исполнении лидеров группы Shockolad Анастасии Литвинюк и Игоря Гнидина, контрабасиста Сергея Федорчука и вокалистки Юлии Швед .

А в День Независимости Украины - 24 августа - победительница проекту "Голос страны" Оксана Муха представит концертную программу "Два цвета" из лучших украинских песен.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать