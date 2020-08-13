В митрополичьих садах во Львове вводят концерты живой музыки

13 августа, 2020, 13:03

Собор Святого Юрия утонет в "Музыке из фильмов о любви"

В митрополичьих садах возле дворца греко-католических митрополитов на территории комплекса Собора Святого Юрия во Львове вводят концерты живой музыки. Сады открывать для посетителей только из специальных причин. В частности, три дня подряд здесь будут проходить вечерние концерты по случаю Дня Независимости Украины. Все действа на этой территории проводят ради удержания самых садов и поддержки социальных проектов.

Как рассказал Еспресо.Захид Богдан Мочурад - народный артист Украины, главный дирижер оркестра Национального академического украинского драматического театра им. М. Заньковецкой, автор концертной программы "Музыка из фильмов о любви", которая будет звучать в 23 августа, это впервые его оркестр исполнит для слушателей митрополичьих садах эту программу.

"Я пытался заключить подборку из известных мелодий к кинолент XX-XXI веков так, чтобы она была разноцветной, разностилевой и главное - проникновенной, - кажеБогдан Мочурад. - Ведь культура (и кинокультуру частности) за последнее время потеряла трех великих музыкантов - Мишеля Леграна , Энио Морриконе и Мирослава Скорика. Их музыка к известным фильмам и музыка других композиторов - более двадцати знаменитых мелодий - то, что меня пронизывает и чем хотел поделиться со слушателями. А если спросите, которая персонально мне ближе, то это "Мелодия" Скорика к фильма "Высокий перевал". Скажу неожиданную вещь - я не видел этого фильма. Но "Мелодию" дирижировал более ста раз, и каждый раз от ее звуков у меня мурашки по спине. Потому что здесь - генетический код Украины. здесь и боль, и надежда, здесь - все ".

Примечательно, что за день до "Музыки из фильмов о любви" в митрополичьих садах прозвучат хиты Фрэнка Синатры, Энди Уильямса, Тонни Беннета и других всесвтньовидомих джазовых исполнителей в исполнении лидеров группы Shockolad Анастасии Литвинюк и Игоря Гнидина, контрабасиста Сергея Федорчука и вокалистки Юлии Швед .

А в День Независимости Украины - 24 августа - победительница проекту "Голос страны" Оксана Муха представит концертную программу "Два цвета" из лучших украинских песен.